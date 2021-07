Aktien: Diese Aktie sollte stärker von der Corona-Krise profitieren

Anzeige / Werbung Die Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus nehmen zu. Aktien wie Moderna kletterten daher auf neue Rekordstände, obwohl unklar ist, welches Vakzin hilft. Zulieferer könnten davon auch profitieren. Der Zulieferer für die Pharma- und Kosmetikindustrie Gerresheimer profitiert von der Corona-Krise und schraubt seine Ziele bei der Auslieferung von Fläschchen für Corona-Impfstoffe nach oben. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz gemessen am Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf 377 Mio. Euro. Der Gewinn sank um zwei Prozent auf 28,9 Mio. Euro. Negative Wechselkurseffekte und hohe Energiekosten hatten das Geschäft belastet. Die Chefetage bleibt aber zuversichtlich. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Bis Ende 2022 werden vermutlich etwa 1,2 Milliarden Fläschchen für Corona-Vakzine produziert und damit 20 Prozent mehr als zuletzt angenommen. Gerresheimer gehört mit Schott aus Mainz und Stevanato aus Italien zu den drei größten Herstellern solcher Fläschchen. Gerresheimer hat dieses Jahr bislang mehr als 300 Millionen Corona-Vakzine-Fläschchen ausgeliefert und liefert weiter aus. Pharmafirmen hätten schon erste Aufträge für das Jahr 2023 erteilt. Vor der Corona-Krise hatte Gerresheimer Produktionskapazitäten von drei Milliarden Fläschchen pro Jahr, bis Ende dieses Jahres soll die maximale Fertigung jährlich auf vier Milliarden gesteigert werden. Die kleinen Vials werden außer für Corona-Vakzine auch für Krebsmedikamente und andere Präparate genutzt. Die Firma bekommt früheren Angaben zufolge zwar nur vier bis fünf Cent pro Corona-Gläschen, es ist also nur ein kleiner Geschäftsbereich für den Konzern, der auch Verpackungen aus Glas oder Kunststoff für Hustensäfte, Augentropfen, Nasensprays und Asthmainhalatoren herstellt. Als Türöffner für andere Geschäfte mit den Pharmaherstellern ist dieser Geschäftszweig aber wichtig. Sollte es tatsächlich zu einer regelmäßigen Impfung kommen, sei davon auszugehen, dass dann zunehmend Glasspritzen benutzt werden. Das wäre für Gerresheimer ein lukrativer es Geschäft. Gerresheimer-Aktie sucht Haltepunkt Die Aktie von Gerresheimer konnte nur temporär von der Corona-Krise profitieren. Aktionäre hatten sich mehr von den Quartalszahlen versprochen und verkauften den Titel, der nun eine negative Dynamik eingeschlagen hat. Der MACD (Momentum) dreht nach unten, so dass ein Test der unteren Begrenzung des breiten Seitwärtstrends bei rund 81 Euro möglich erscheint. Nach dem starken Rückgang in den beiden vorangegangenen Tagen könnte sich die Aktie dort stabilisieren. Enthaltene Werte: GB0009895292,DE000A0LD6E6,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )