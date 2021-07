Für die weitere Zukunft gibt sich der Konzern zuversichtlich und erwartet eine solide Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie ein EBIT-Wachstum im Gesamtjahr 2021.Zürich - Der Zürcher DKSH-Konzern ist im ersten Semester 2021 wieder zum Wachstum zurückgekehrt. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn legten deutlich zu. In die zweite Jahreshälfte blickt die Gesellschaft zuversichtlich. Der Umsatz nahm in der Berichtsperiode um 2,8 Prozent auf 5,49 Milliarden Franken zu. Ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen - also organisch - erhöhte sich der Umsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...