Der Schokoladenproduzent legte in den ersten neun Monaten des Jahres wieder ein deutliches Wachstum an den Tag und verkaufte sogar mehr Schokolade als noch vor der Krise.Zürich - Der weltgrösste Schokoladenproduzent Barry Callebaut (BC) hat seine Erholung vom Corona-Einbruch im dritten Quartal fortgesetzt. Insgesamt legte das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres wieder ein deutliches Wachstum an den Tag und verkaufte sogar mehr Schokolade als noch vor der Krise. Konkret wuchs die Menge der Verkauften Schokolade zwischen September 2020 und Mai 2021 auf...

