Das Virus hat dem Online-Auktionshaus einen wahren Boom beschert. Natürlich wird das Geschäft spätestens ab dem nächsten Jahr wieder in etwas ruhigeren Bahnen verlaufen, aber das Unternehmen wird eine Cash-Cow bleiben. EBAY arbeitet nachhaltig mit einer Nettomarge von rund 20 % (2020 sogar 55 %!) und erwirtschafte hohe freie Cashflows im Bereich von 2 bis 3 Mrd. $. Vor diesem Hintergrund ist das KGV von 19 auf Basis der Gewinnschätzungen für 2022 trotz der Kursgewinne der letzten Monate immer noch günstig. Dass man nun 125 Mio. ADEVINTA-Aktien verkauft und so 2,25 Mrd. $ einnimmt, ist eher ein Nebenschauplatz. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen hatte sich EBAY dazu verpflichtet, um 2020 sein Kleinanzeigengeschäft an ADEVINTA zu verkaufen. EBAY bleibt weiterhin ein Kauf.



