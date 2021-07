The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2021ISIN NameFR0000060329 PSB INDS SA INH. EO 2US00289R1023 ABEGOA -A- ADR 1/2/EO-,25DE000DK0CQH9 DEKA STUFENZINS ANL 14/21DE000DDA0LH2 DZ BANK IS.C161 18/48DE000HVB1300 UC-HVB CRLNFI 21 CLDE000HVB1334 UC-HVB CRLNFI 21 BASKETDE000HVB14E7 UC-HVB CRLNFI 21 TKADDE000HVB14F4 UC-HVB CRLNFI 21 BASKETDE000HV5L0K6 UC-HVB BONITAET 21 REPDE000HV5L0M2 UC-HVB BONIT. 21 REP. ITUS892331AB56 TOYOTA MOTOR CORP. 18/21XS2009151197 DZ BANK IS.A1147DE000DK8AEW1 DEKABANK DGZ IHS.6243US45950KCJ79 INTL FIN.CO. 16/21XS1452359521 OLAM INTL 16/UND. MTN FLRXS1347434927 EXP.-IM.BK INDIA 16/21MTNXS1648266788 ALFA BOND ISS. 17/21 MTNXS1447723344 HSBC BANK 16/26 FLR MTNDE000A2AA055 DEUTSCHE ROHSTOFF 16/21AT0000A1LK98 ERSTE GP BNK 16-21MTN1531DE000A2E4QC2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21DE000A2E4QF5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21