Wer online shoppt, kann die Produkte teilweise auch in Raten abbezahlen. Diese Funktion bieten bereits mehrere Anbieter an. Jetzt zieht Apple Pay offenbar nach. In der Kneipe um die Ecke und beim Stammitaliener gibt es die Option, die Rechnung auch mal anschreiben zu lassen und später zu bezahlen. Auch online ist diese Art der Bezahlung keine Neuheit mehr. Unternehmen wie Affirm und Paypal ermöglichen es schon seit einiger Zeit, einzukaufen und erst später Geld zu überweisen. Dabei werden die Gesamtkosten der georderten Artikel in mehrere Raten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...