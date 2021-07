Mit einer deutlichen Gewinnwarnung hat der Turbinenbauer Siemens Gamesa am Mittwoch für Verstimmung bei den Anlegern gesorgt. Auch der deutsche Rivale Nordex leidet unter der Entwicklung. Die Vorzeichen stehen schlecht, dass sich die angestrebten Verbesserungen bei der Profitabilität bereits jetzt realisieren lassen.Siemens Gamesa hat bei den neuen, niedrigeren Margenzielen auf anziehende Rohmaterialpreise und höhere Anlaufkosten bei einem Onshore-Projekt in Brasilien hingewiesen. So bereitet etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...