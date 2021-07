Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es fühlt sich derzeit so an, als würden wir mindestens 40 Prozent unserer Zeit damit verbringen, über Inflation zu sprechen, oder genauer gesagt, darüber, warum die US-Notenbank FED eine andere Auffassung von Inflation zu haben scheint als nahezu jeder andere, so Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management, einer Tochter von Vontobel Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...