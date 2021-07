Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht negative Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI an seine etwas leichtere Tendenz vom Vortag anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee liefern eher uneinheitliche Impulse. So hatte an der Wall Street am Mittwoch die Aufwärtsdynamik zum Handelsschluss ...

