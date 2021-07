Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax schwächer erwartet ++ Curevac: Fatale Transaktionen ++ Apple will Produktion steigern ++ Daimler mit gutem Zahlenwerk.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen zeigten sich gestern in stabiler Verfassung. Ausschlaggebend war dafür auch die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell, dass trotz der zuletzt gestiegenen Inflationsrate vorerst kein Grund zur Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik besteht. Die Diskussionen innerhalb der Fed über den künftigen Kurs der Geldpolitik sollen aber fortgesetzt werden. Der Dow Jones übersprang im Handelsverlauf die Marke von 35.000 Punkten und schloss 0,13 % fester bei 34.933 Punkten. Der S&P 500 stieg 0,12 % höher auf 4.374 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,17 % auf 14.900 Punkte zulegte. An den deutschen Börsen dürfte heute das Thema Inflation und die Berichtssaison im Fokus stehen. Vor dem Handelsstart erwarten die Marktteilnehmer einen schwächeren Dax.

Bei Curevac hat sich eine Sondersituation mit einem gewissen Geschmäckle ergeben.

