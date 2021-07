Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.665 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Eon, Daimler und BMW entgegen dem Trend im Plus. Daimler hatte zuvor neue Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die bei den Anlegern offenbar relativ gut ankamen. Der Konzern meldete ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 5,19 Milliarden Euro.



Starke Abschläge von fast neun Prozent gibt es am Morgen bei den Aktien von Siemens Energy. Das Unternehmen hatte am späten Mittwochabend von schlechteren als bisher erwarteten Geschäftsergebnissen gewarnt. Der Ölpreis sank am Donnerstagmorgen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,90 US-Dollar und damit 86 Cent oder 1,15 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de