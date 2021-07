Köln (ots) - Starkregen, Hochwasser, Überflutungen - die Unwetterlage in Deutschland spitzt sich immer mehr zu. Aus diesem Anlass ändert RTL kurzfristig das Programm. Um 20.15 Uhr läuft ein "RTL Aktuell Spezial: Wetterkatastrophe in Deutschland" mit Maik Meuser. Auch "Punkt 12" widmet sich heute schwerpunktmäßig der aktuellen Wetterlage und schaltet die gesamte Sendung über immer wieder live in die betroffenen Städte und Regionen.



