DJ Rettung für Hotelbranche naht: Neue Gäste - aber auch neue Mitarbeiter - "Die Zwei" bringen Hotel- und Gastrobranche mit Ideen und Tatendrang wieder in Schwung

Wien/Celle (pts010/15.07.2021/09:15) - Hotel und Gastronomie erwachen wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Corona-Infektionszahlen schwinden, die Impfungen laufen auf Hochtouren und ein Ende der Pandemie ist greif- und spürbar. Die Hotel- und Gastronomiebranche lechzt nach Normalität. Doch wird wieder alles wie vor der Pandemie? Die Fragen kann man klar mit "Nein" beantworten. Einfach die Hände in den Schoß zu legen und auf Gäste zu warten, das funktioniert nicht. Jetzt sind kreative Ideen gefordert, um einerseits Gäste, aber auch die dringend benötigten Mitarbeiter ins eigene Restaurant oder Hotel zu locken. Dafür ist effektives Marketing unabdingbar. Das muss nicht teuer sein, aber auf alle Fälle anders als die anderen und kreativer als die anderen. Professionelle Unterstützung bieten dafür "Die Zwei", ein Team aus einem Marketingexperten und einem Hotelprofi, der selbst Hoteleigentümer und Betreiber ist. Mehr Erfahrung geht nicht! Die Zwei kommen direkt in die jeweiligen Betriebe und optimieren vor Ort. https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/hotel-gastro

Zwei Mann, zwei Tage - für mehr Auslastung im Hotel und mehr Gäste in der Gastronomie

"Die Zwei" sind der Gastro-Experte und Hotelinhaber Carsten Schleinitz sowie Werbetherapeut Alois Gmeiner. Die beiden sind Profis und haben jahrzehntelange Erfahrung auf ihren Fachgebieten. Sie bieten ein einzigartiges Konzept, mit dem Inhaber in der Hotel- und Gastronomiebranche gerade in der jetzigen Situation sehr rasch punkten können. Schnelle Bekanntheitsteigerung, Auslastungssteigerungen, Umsatzerhöhungen, Zuwächse bei den Gästezahlen, aber auch erfolgreiche Mitarbeiterwerbung sind kein Ergebnis von Zauberei, sondern von Konsequenz und Ideen.

"Ja, wir steigern den Umsatz und reduzieren Ausgaben. Schnell, effizient und zielgerichtet", verspricht Carsten Schleinitz, der seine jahrelange Erfahrung in der Leitung von Hotels und im Hotelmarketing in Coachings weitergibt. Für effektives Marketing und zielgerichtete Pressearbeit sorgt Alois Gmeiner.

"Der Ansatz ist 'Anders als die anderen'. Innovativer, ungewöhnlicher und auffälliger. Wir müssen uns von der Konkurrenz absetzen, um Erfolg zu haben. 08/15 geht gar nicht mehr. Auch Hotels müssen ihren ganz eigenen U.S.P. und ihre Alleinstellung haben, dann klappt es auch mit der Auslastung. Wir kitzeln diese Alleinstellung bei unseren Coachings aus den Mitarbeitern und überzeugen uns vor Ort von den Vorteilen des Hotels und seiner Umgebung. Danach kann man mit genau abgestimmten Texten und optimierten Einträgen in den wichtigen Onlineportalen potenzielle Gäste gezielt ansprechen. Das kostet nicht viel, sollte aber professionell und mit Mut und Witz in Angriff genommen werden", unterstreicht der Werbe-Experte und vielfache Fachbuchautor aus Wien.

"Die Zwei" machen Schulungen und Coachings vor Ort im Hotel oder Restaurant

Auch wer neues Personal benötigt, kann auf die Hilfe von "Die Zwei" setzen. "Corona hat viele Köche, Kellner und Servicekräfte aus der Gastrobranche vertrieben. Dieses Personal wieder zurückzuholen oder neue dafür zu begeistern, das kann durch innovative PR-Aktionen und Social-Media-Aktionen einfacher gelingen als mit herkömmlichen Methoden", so Carsten Schleinitz, der das Hotel Celle betreibt. https://www.Hotelcelle.de

Kontakt von "Die Zwei" unter: info@werbetherapeut.com oder Tel. 0043 (0)699 133 20 234

Gratis-Hotel/Gastro-Check: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

