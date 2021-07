MORPHOSYS schließt ihre Anfang Juni verkündete Milliardenübernahme in den USA ab. 89 % der Aktien der CONSTELLATION PHARMACEUTICALS INC. sind bis zum Ablauf der Übernahmefrist am Mittwoch gültig angedient worden. In einem zweiten Schritt soll CONSTELLATION noch bis zum Handelsbeginn an der Nasdaq in New York auf die US-Tochter MORPHOSYS DEVELOPMENT verschmolzen werden, womit der Handel mit CONSTELLATION-Aktien umgehend eingestellt wird.



