Der Yen gewinnt weiter an Stärke und schickt sich an, einen Trendwechsel ins Feld zu führen. Gelingt das tatsächlich, haben Spekulationen auf eine Fortführung der Bewegung ein deutlich größeres Potential. Wichtig ist, dass Sie sich an den richtigen Stellen für die Ausführung Ihres Handelsplans auf die Lauer legen und dann zuschlagen, wenn die Zeit reif ist. Wo die passenden Gelegenheiten warten, lesen Sie wie immer in den folgenden Zeilen. Bearflag-Breakout ...

Den vollständigen Artikel lesen ...