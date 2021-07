Daimler nach den Zahlen: (Turbo)-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), befindet sich nach der mehr als einem Jahr andauernden steilen Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs vom März 2020 von 20 Euro auf bis zu 80,41 Euro (7.6.21) ansteigen ließ, in einer Konsolidierungsphase. Am 8.7.21 unterschritt die Aktie sogar kurzfristig die Marke von 70 Euro. Im Vorfeld der Quartalszahlen legte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich zu. Nach der Veröffentlichung der - trotz des Mangels an Halbleitern - erzielten Quartalsgewinns von 5,19 Milliarden Euro (Experten hatten 4,12 Milliarden Gewinn erwartet) startete die Aktie wenig verändert in den neuen Handelstag.

Nach den starken Quartalszahlen bekräftigte Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn der Daimler-Aktie der Anstieg auf ihr altes Hoch im Bereich von 80 Euro gelingt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 75 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 75 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000SD1MGE6, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 73,44 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,776 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,776 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE671B7, wurde beim Daimler-Kurs von 73,44 Euro mit 0,57 - 0,59 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 80 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,22 Euro (+107 Prozent) erhöhen - sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,53 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,53 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV07VL3, wurde beim Daimler-Kurs von 73,44 Euro mit 0,89 - 0,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,54 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de