Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn legten deutlich zu. In die zweite Jahreshälfte blickt die Gesellschaft zuversichtlich.Der Umsatz nahm in der Berichtsperiode um 2,8 Prozent auf 5,49 Milliarden Franken zu. Ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen - also organisch - erhöhte sich der Umsatz gar um 4,6 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...