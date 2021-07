Daimler hat in der Nacht starke Vorabzahlen veröffentlicht, die aber in einem relativ schwachen Gesamtmarkt verpuffen. Für den Autozulieferer Dürr sollte das aber dennoch bedeuten, dass die nächsten Quartalszahlen auch positiv ausfallen dürften. Hauck hat am Mittwoch ein Kursziel von 49 Euro ausgerufen. DER AKTIONÄR spekuliert mit einem Faktor-Zertifikat auf steigende Kurse.

