Gut 30 Prozent hat die TUI-Aktie allein in den vergangenen beiden Monaten eingebüßt. Am Donnerstag geht die Talfahrt weiter. Als Grund für die jüngsten Kursverluste gelten die steigenden Corona-Infektionszahlen in wichtigen Reiseländern und fortgesetzte Reiseabsagen im britischen Quellmarkt. Auch der plötzliche Abgang vom Deutschland-Chef belastet. Doch Reisebüros jubeln. TUI streicht wegen der steigenden Neuinfektionszahlen vor allem mit der Delta-Variante weitere Reiseziele von Großbritannien ...

