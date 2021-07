Hamburg/Tel Aviv (ots) - Buchungsstart für neue Direktverbindung ab Ende JuliNeben Economy auch eine Economy Premium mit freiem MittelsitzZwei Mal wöchentlich von Hamburg Non-Stopp nach Tel Aviv: Das plant die neue Hamburger Gesellschaft Tel Aviv Air ab dem 19.September. Dann soll erstmals eine Boeing 737-800 mit bis zu 189 Passagieren nach und von Israel starten. Gründer des Unternehmens sind Shlomo Almagor und Paul Scodellaro, zwei Experten mit langjähriger Erfahrung in der Reise- und Airline-Branche. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter freuen sich über die umfangreiche Unterstützung der Hamburger Wirtschaft: Neben dem Hamburg Airport hat auch das Staatliche Israelische Verkehrsbüro großes Interesse an einer regelmäßigen Flugverbindung zwischen Hamburg und Israel.Die Gründer Shlomo Almagor und Paul Scodellaro verfügen über langjährige Erfahrung mit Israel-Reisen. Während Almagor vor 30 Jahren einen Spezialanbieter für das Zielgebiet gründete, baute Scodellaro als Vertriebsmanager bei Germania unter anderem die Route Hamburg-Tel Aviv auf. "Wir kennen das Land, die Route und unsere potentiellen Kunden genau", fasst Scodellaro die Erfahrung der Gründer zusammen. Die wichtigsten Zielgruppen des Unternehmens sind Geschäftsreisende, Touristen, Reise-Gruppen und ethnische Reisende.Zum Beginn des Betriebs fliegt Tel Aviv Air mit einer Mittelstreckenmaschine vom Typ Boeing 737-800 von Enter Air (ICAO code: ENT), einer polnischen Charter-Airline, die über 25 Maschinen verfügt und bereits Flüge vom Hamburg Airport anbietet. Tel Aviv Air startet mit zwei Buchungsklassen, der Economy und der Economy Premium. Die ersten vier Reihen mit 14 Sitzen werden als Economy Premium konfiguriert. Dabei bleibt der Mittelsitz frei. Die Internetseite für Buchungen will Tel Aviv Air Ende Juli unter der Adresse www.tlv-air.com freischalten.Im ersten vollen Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von neun Millionen Euro. Als stiller Gesellschafter engagiert ist die Beteiligungsgesellschaft Hamburg GmbH (BTG). Abgesichert wird das gesamte Finanzierungsmodell durch die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG). Das Einzugsgebiet der neuen Flugverbindung umfasst knapp zwölf Millionen Einwohner in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Rund 6.000 Menschen jüdischen Glaubens leben in den norddeutschen Gemeinden. Sie sind eine wichtige Zielgruppe für Reisen zu Freunden und Verwandten."Wir freuen uns sehr, Tel Aviv Air am Hamburg Airport begrüßen zu dürfen. Die Flugverbindung zwischen Hamburg und der israelischen Küstenstadt Tel Aviv ist sowohl für Touristen, Geschäftsreisende als auch Reisende, die einen Familienbesuch planen, ein großer Gewinn. Wir wünschen Tel Aviv Air einen guten Start am Hamburg Airport", sagte Dirk Behrens, Leiter des Geschäftsbereichs Aviation, Flughafen HamburgElla Zack-Solomon, Leiterin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros in Berlin, begrüßt den Start von Tel Aviv Air in Hamburg sehr: "Die neuen Direktverbindungen erlauben es Reisenden, die Vielfalt Israels zu entdecken. Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit freue ich mich sehr über dieses Flugangebot. Israel ist eine sehr gefragte Urlaubsdestination und ab sofort auch aus dem Norden Deutschlands direkt erreichbar."Die Tel Aviv Air GmbH mit Sitz im Terminal 1 des Hamburg Airport ist ein neuer Fluganbieter, der sich auf Non-Stopp-Verbindungen nach und von Israel spezialisiert. Gegründet im Herbst 2020 plant Tel Aviv Air, im September 2021 mit zwei wöchentlichen Flügen vom Hamburg Airport zum Ben Gurion International Airport in Tel Aviv zu starten. Dabei chartert Tel Aviv Air zu Beginn des Betriebs eine Mittelstreckenmaschine vom Typ Boeing 737-800. Betrieben wird die Maschine von Enter Air (ICAO code: ENT), einer polnischen Charter-Airline, die über 25 Maschinen verfügt und bereits Flüge vom Hamburg Airport anbietet.Pressekontakt:Karsten LüchowTelefon: 040-611 683-90Mobil: 0172-618 36 76E-Mail: presse@tlv-air.comkarsten.luechow@luechow-medien.deOriginal-Content von: Tel Aviv Air, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157264/4969102