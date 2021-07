Köln (ots) - Aus Anlass der Unwetter-Lage in NRW sendet das WDR Fernsehen heute (15. Juli 2021) um 10.55 Uhr ein WDR extra, u.a. mit Schalten nach Hagen und Wuppertal. Auch im Radio und im Netz informiert der WDR auf allen Wellen und Kanälen die Menschen in NRW.In der Nacht hat der WDR im Netz auf WDR.de und bei WDRaktuell zur Situation in Wuppertal, Euskirchen und Rhein-Sieg-Kreis aktualisierte Infos gepostet und alle 30 Minuten monothematische Sonderausgaben der Radio-Nachrichten auf allen Wellen gesendet. Reporter:innen haben über die besondere Situation vor Ort berichtet. Bei 1LIVE wurde das Thema die ganze Nacht lang mit Beiträgen in der jungen Nacht der ARD für ganz Deutschland begleitet. Die ARD Nacht-Programme, wie die ARD Info Nacht, wurden aus dem WDR Newsroom mit Informationen versorgt.Das WDR Fernsehen sendet heute, 15. Juli 2021, um 10.55 Uhr ein WDR extra zur Lage im Land. Zu sehen ist die Sendung auch in der App von WDR aktuell. 1LIVE, WDR 2 und WDR 4 berichten seit heute um 5.00 Uhr fast monothematisch in den Morgensendungen und informieren im Radio. Es gibt zudem einen Unwetter Live-Ticker auf wdr.deAuch das WDR-Studio in Wuppertal ist so stark vom Unwetter betroffen, so dass der Sendebetrieb gestört war. Die Stadt Wuppertal hat in den frühen Morgenstunden aus Sicherheitsgründen den Strom abgestellt. Das Studio Wuppertal wird mit Hilfe alternativer Übertragungswege wieder livefähig gemacht. Aktuell sendet das Studio Köln die Regionalnachrichten für Wuppertal mit, um die Bevölkerung zu informieren. Dafür liefern WDR-Reporter:innen, die in Wuppertal unterwegs sind, die Informationen zu.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4969099