AT&S hat ein neues Imagevideo vorgestellt, in dem gezeigt wird, welchen Anteil AT&S-Produkte in der Digitalisierung haben. "Den Dreiklang von Trends erkennen. Chancen ergreifen und Innovationen schaffen - das hat uns zu einem globalen Technologieführer gemacht", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. "Jeden Tag tragen wir mit unseren Innovationen zum technologischen Fortschritt unserer Kunden und der vernetzten Welt bei. Wir haben unser Ohr am Markt, wir setzen Maßstäbe, wir bieten Lösungen - für Miniaturisierung und Modularisierung, für Leistung und Effizienz, für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weltoffenheit und die Gestaltung des Fortschritts treiben uns über alle Standorte und Nationalitäten hinweg an. Und genau das wird unserem neuen Imagevideo ...

