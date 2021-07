Am 6. Juli 2021 wurde Fruits (FRTS) auf ProBit Global börsennotiert (Stand 6. Juli 2021, Coinmarketcap Exchange Ranking: 27), einer der führenden Kryptobörsen.

Fruits (FRTS) has been listed on ProBit Global, one of the top crypto exchanges. (Graphic: Business Wire)