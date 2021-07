Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einzig die kleineren Aktivitäten von DekaBank im gedeckten Segment und des Landes Rheinland-Pfalz bei SSAs sind zu berichten, so die Analysten der Helaba.Die DekaBank könne bei der 250 Mio. EUR umfassenden Emission auf ein 3-fach so hohes Buch verweisen. Am Ende habe der Spread gegenüber IPT um 3 BP auf MS flat reingezogen werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...