Getreu seinem rebellischen Geist hat BOMBERG die weltweit erste Uhr mit dem Extrakt von Cannabisblättern herausgebracht: die "BB01 Automatic Cure the BullDog

Die Verbindung von BOMBERG zu CBD besteht durch die über Jahre gepflegte Beziehung zu Hunden.

Seit der Gründung von BOMBERG im Jahr 2012 waren die Bulldoggen Bolt in Mexiko sowie Duke und Paulina in der Schweiz immer die offiziellen Markenbotschafter und Maskottchen.

2015 ging BOMBERG eine Partnerschaft mit der "Fondation Barry" ein, dem ältesten Bernhardiner-Zuchtbetrieb der Welt, und unterstützte 2020 die "Black Jaguar-White Tiger Foundation" mit der Kampagne "Take care of me Pass auf mich auf".

Nachdem Bolt einen nervösen Anfall erlitten hatte, nahm BOMBERG Kontakt mit der "Bouledogue Attitude Foundation" in der Schweiz auf, die eine mit CBD angereicherte Ernährung empfahl, weil die natürlichen Eigenschaften sowohl angstlindernd als auch nervenstärkend wirken.

Bolt erholte sich rasch und bewirbt nun die BB-01 Automatic Cure the BullDog, die weltweit erste Uhr mit 100% natürlichem CBD und 0% THC.

Einen neuen Weg abseits der klassischen Lifestyleindustrie beschreitend, schätzt BOMBERG den freien und rebellischen Geist von Millionen Menschen auf der Welt, die es wagen, anders zu sein und nach ihren eigenen Regeln zu leben.

Die neue BB01 Automatic Cure the BullDog verbindet die revolutionäre, freie und abenteuerlustige Seele von BOMBERG mit einem herausragenden Konzept und einem phänomenalen Design.

Auf dem Zifferblatt prangt die leicht erkennbare Cannabis-indica-Pflanze mit ihren sieben gezackten Blättern. Dank starkem Super-LumiNova lässt sich die Uhr zu jeder Tageszeit ablesen.

Die BB01 Automatic Cure the BullDog trägt echten Extrakt von Cannabis-indica-Blättern in ihrem Zifferblatt. Das Armband aus natürlichem Hanf wird von unserem Partner in den USA nach strengsten Standards für Nachhaltigkeit und natürliche Produktion hergestellt.

Die BB-01 Automatic Cure the BullDog ist das ultimative Symbol für Verwegenheit, präsentiert von BOMBERG.

Technische Details:

Referenznummer: CT43ASS.30-1.11 Uhrwerk: Automatik, 3 Zeiger, Sellita SW200, 38 Stunden Gangreserve Gehäuse: 43 mm, Edelstahl Äußerer Ring mit Cannabisblattmuster Zifferblatt: Strarkes Superluminova auf dem Cannabisblatt Echter Bio-US-Hanf im Inneren des Zifferblatts unter dem Indica-Blatt Glas: Saphirglas mit Antireflexionsbeschichtung WD: 50 m Armband: Stoffarmband aus US-Hanf Schnalle: Edelstahlfaltschließe UVP CHF, ohne MwSt. CHF 1'790 Anzahl SPECIAL EDITION mit limitierter Auflage

