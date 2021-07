Es ist nicht die beste Zeit im Jahr für einen Ausbruch des Deutschen Aktienindex nach oben, aber verkaufen will derzeit auch kaum jemand. Das Ergebnis ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung, allerdings auf leicht erhöhtem Niveau. Von Andreas Büchler. Der DAX wagte sich in den Vortagen immer nur im Millimeterbereich über die markante horizontale Wendezone bei 15.800, was nicht genug ist um eine ...

