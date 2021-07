FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2938 (2758) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 750 (525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 50 (45) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'BUY' - CITIGROUP INITIATES HISCOX WITH 'NEUTRAL' - TARGET 910 PENCE - CITIGROUP INITIATES LANCASHIRE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 648 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2250 (2114) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT PRICE TARGET TO 861 (821) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 700 (580) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 498 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1560 (1330) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 473 (491) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 365 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 565 (516) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1490) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3150 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2750 (2700) PENCE - 'SELL'



