Hude (ots) - Herbert Hoddow schreibt gerade ein Buch über seine Weltreise, als ihm ein Job in Afrika angeboten wird. Kurzerhand bricht er in Deutschland die Zelte ab und reist ins Nigerdelta, um dem Ruf nach Abenteuer zu folgen. Dort findet er sich in einer anderen Welt wieder. Mangels eines Lehrbuches kann er nur aus seinen Fehlern lernen und versuchen, die mühsam gewonnenen Erkenntnisse in Zauberformeln umzuwandeln.Als Mitarbeiter einer internationalen Spedition bekommt er es mit verrückten Leuten unterschiedlicher Nationalitäten zu tun und gerät in manch lebensbedrohliche Situation. Doch das ist erst der Anfang von Herberts irrwitzigem, genreübergreifendem Abenteuer. Dieses Buch "The Fucking Paradise " handelt von seinen privaten und beruflichen Eskapaden während der ersten fünf Jahre in Nigeria. Der Leser des Buches folgt ihm ins Paradies, das ganz und gar nicht dem herkömmlichen Bild Afrikas entspricht.Lesermeinung:Ein ganz anderer Blick auf Afrika, Nigeria und seine Menschen. Fernab von Elend und Not, schelmisch und unverhohlen subjektiv, witzig und irre, wahrscheinlich gerade wieder irre genug, um realistisch zu erscheinen. Ein Trip von einem Wirtschaftskrimi, ein wilder Ritt durch die Kulturen des internationalen Ensemble der Figuren und wahnwitzige, rauschhafte Begebenheiten am Fließband, trocken und urteilslos dargeboten: Also ein besonderes Lesevergnügen.Zum Buch: The Fucking Paradise von Herbert Hoddow 480 Seiten, 15,99 Euro, ISBN-13: 9783753409504, E-Book: ISBN: 9783754319772, 9,49 Euro"In Nigeria ist ein Tag wie jeder andere. Tagsüber ist immer erster April. Und nachts ist Halloween." Herbert Hoddow