NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere der UBS bei einem Kursziel von 20 Franken mit "Buy" aufgenommen. Ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Schweizer Großbank lägen über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die UBS sei eine attraktive Equity Story mit hohen Kapitalrenditen und könnte bei der weiteren Ergebnisentwicklung positiv überraschen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 19:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 19:00 / ET

