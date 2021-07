Netanya, Israel (ots/PRNewswire) - Branchenveteran Dr. Richard Fischer, VP Sales and Marketing DACH, übernimmt die Leitung des neuen in Deutschland ansässigen FirmensitzEitan Medical, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen der Infusionstherapie und Medikamentenverabreichung im gesamten Versorgungskontinuum. Die Eröffnung einer neuen Niederlassung für die DACH-Region wurde heute bekannt gegeben, um seinen wachsenden Kundenstamm zu bedienen. Das neue Büro wird von Dr. Richard Fischer, Regionaler VP, Vertrieb und Marketing DACH und Branchenveteran, mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Medizinprodukte und digitale Therapeutika sowohl in Europa als auch in den USA, geleitet."Wir freuen uns sehr, unser neues Büro in Deutschland zu eröffnen und lokale Branchenerfahrene Experten zu gewinnen, um unsere Kunden besser bedienen zu können" sagte Dr. Richard Fischer, Eitan Medicals Regionaler VP, Vertrieb und Marketing, DACH. Wir sind optimal aufgestellt, um unsere europäischen Kunden und lokalen Vertriebshändler zu unterstützen und gleichzeitig unsere bewährten Lösungen in neue Märkte einzuführen. Unser Team ist bestrebt, unserem ständig wachsenden Kundenstamm den höchsten Service- und Betreuungsstandard zu bieten und schnellstmöglich auf die Branchenanforderungen der Infusions- und Medikamentenverabreichung einzugehen."Das Sapphire Infusionssystem von Eitan Medical ist EU-MDR-zertifiziert und dient Ärzten in Krankenhäusern und häuslicher Pflege in ganz Europa. Die Pumpe wurde entwickelt, um in einer Vielfalt von Infusionstherapien in verschiedenen klinischen Anwendungsfällen eingesetzt zu werden. Die Infusionspumpe besitzt einen Vollfarb-Sensorbildschirm für eine intuitive und schnelle Bedienung, integrierte Sicherheitsmechanismen zur Verbesserung der Patientensicherheit und fortschrittliche Technologie, die dazu beiträgt, Dosierungsfehler zu minimieren. Darüber hinaus bietet die neuste Version des Sapphire-Infusionssystem ein Konfigurationsmanagement-Tool, neu entwickelte Infusionsschläuche, vorprogrammierbare Programmeinstellungen, und die vorbeugende Wartungslösung, FasTest PM. Diese wurde für die schnelle und effiziente Wartung des Infusionspumpenbestands vor Ort entwickelt.Mit der Gründung der Eitan Medical Germany GmbH und der Eröffnung des Hauptsitzes für die DACH-Region wird Eitan Medical gut aufgestellt sein, um seine Kunden zu bedienen und noch enger mit seinen bestehenden lokalen Partnern zusammenzuarbeiten.Eitan MedicalEitan Medical erfindet die Medikamentenverabreichung neu, mit zuverlässigen Innovationen, die Patienten in den Mittelpunkt der Versorgung stellen und die Infusionstherapie einfacher und sicherer als je zuvor machen. Patientensicherheit und -pflege sind nur der Ausgangspunkt, denn Eitan Medical geht darüber hinaus. Eitan Medical entwickelt vernetzte, intuitive Arzneimittelverabreichungs- und Infusionslösungen, die darauf ausgelegt sind, die Lebensqualität von Patienten und Klinikern über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg zu verbessern, einschließlich Krankenhaus, ambulanter und häuslicher Pflege. Seit über einem Jahrzehnt bietet Eitan Medical sichere, intuitive und flexible Lösungen, die den sich weiterentwickelnden Anforderungen der Arzneimittelverabreichung gerecht werden. Zu den Produktlinien von Eitan Medical gehören die Sapphire Infusionsplattform, welche durch intelligente Vernetzung Infusionstherapiesysteme für Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen ermöglicht und Avoset, das innovative vernetzte Infusionssystem für den Heimpflegebereich.Weitere Informationen finden Sie unter: https://eitanmedical.com.Hinweis: Q Core Medical Ltd. ist der legale Hersteller der Sapphire Infusionspumpe und der Avoset Geräte (in Entwicklung). Eitan Medical, Sapphire und Avoset sind Marken oder eingetragene Marken von Eitan Medical.Eitan Medical Kontakt:Eitan Medical Germany GmbHLanggasse 1665183 WiesbadenGermanyinfo.dach@eitanmedical.comTel: +49-(0)-170-931-7090Media Relations Kontakt:Mordy DerovanFinn Partners+929-222-8012mordy.derovan@finnpartners.comOriginal-Content von: Eitan Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138107/4969232