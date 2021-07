on heute an (15.07.2021) können Anleger bereits ab einem Betrag von 5.000 Euro in die Vermögensverwaltungskonten MoventumPlus Aktiv und MOVEactive sowie in das Kontomodell MOVEeasy inspired by Vanguard funds investieren. "Die Herabsetzung des Investitionsminimums ermöglicht weiteren Anlegergruppen den Zugang zu qualitativ hochwertigen Investmentprodukten und stellt eine echte Alternative zu den von Niedrig- und Negativzins getroffenen Anlagen dar", sagt Swen Köster, Senior Vice President bei Moventum S.C.A. Ab sofort können Privatanleger bereits ab einem Betrag von 5.000 Euro die Vorteile der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...