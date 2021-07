Im schwachen Marktumfeld führt die E.on-Aktie den DAX am Donnerstag an. Während viele Green-Tech-Aktien wegen der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa unter Druck stehen, zeigt sich E.on mit seinem Fokus auf Netze und Vertrieb davon unberührt. Vielmehr sorgen neue Zahlen der Bundesnetzagentur für Erleichterung.Die Bundesnetzagentur will Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber kürzen. Was zunächst wie eine Hiobsbotschaft klingt, sorgt bei Analysten für Aufatmen. Denn damit sei ein bedeutender Unsicherheitsfaktor ...

