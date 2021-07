Sebastian Bleser von OneMarkets hat im Börsenradio einen neuen Index vorgestellt: Den ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR), der eine globale Herausforderung addressieren soll, nämlich den Kampf gegen das weltweite Plastikproblem. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, kompakt in Unternehmen zu investieren, die ihren Beitrag für eine bessere Verwertung von Kunststoffen - und damit zu einer grüneren Zukunft - leisten, indem sie Alternativen zu Kunststoffprodukten entwickeln, Plastikprodukte wiederverwenden oder Plastikmüll recyceln. Freilich wird das auch via Zertifikat investierbar gemacht. Der Index ist erst in dieser Woche gelauncht worden, die Lenzing AG ist die Nr. 5 in der Zuammensetzung und initial mit 2,5 Prozent gewichtet ....

