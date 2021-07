Hamburg (ots) -- Drei bundesweite Auszeichnungen und fünf Titel auf Landesebene für herausragende Frischekompetenz- EDEKA punktet bei Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse, Warenpräsentation und Beratung vor Ort- EDEKA Fruchtkontor und regionaler EDEKA-Großhandel sorgen für höchste Qualität und kurze WegeHamburg (ots) - Bei der Verleihung zum Deutschen Fruchtpreis 2021 wurde EDEKA auch dieses Jahr wieder mit der renommierten Branchenauszeichnung geehrt. Auf nationaler Ebene überzeugten gleich drei EDEKA-Märkte: EDEKA Ueltzhöfer in Ellhofen in der Kategorie "Supermarkt groß", das EDEKA Frischecenter Wagner in Coburg in der Kategorie "Supermarkt" und der Remstal-Markt Mack in Weinstadt in der Kategorie "Supermarkt klein". Weitere Siege auf Landesebene verbuchten EDEKA Baisch in Baden-Württemberg, das EDEKA Center Warnow Park in Mecklenburg-Vorpommern, das EDEKA Center Braunschweig in Niedersachsen, EDEKA Zielke in Nordrhein-Westfalen und das EDEKA Center Kreuzberg in Rheinland-Pfalz. "Die Obst- und Gemüseabteilungen sind in vielen EDEKA-Märkten das Tor zu einem einmaligen Einkaufserlebnis", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA-Zentrale. "Obst und Gemüse steht bei EDEKA für regionalen Anbau und Qualität aus erster Hand. Dabei überzeugen unsere Kaufleute mit einem Mix aus vielfältigen, frischen und regionalen Produkten - zum besten Preis-Leistungsverhältnis."Traditionell differenzieren sich die EDEKA-Märkte durch einen hohen Anteil an Produkten aus regionalem und lokalem Bezug. Auch der Anteil von Bio-Obst und -Gemüse steigt weiter an - darunter auch immer mehr Produkte, die nach den Standards ökologischer Anbauverbände wie Demeter erzeugt werden. Schon seit langem bieten die EDEKA-Kaufleute viele frische Produkte auch unverpackt an und animieren ihre Kund:innen, Mehrwegbeutel beim Obst- und Gemüseeinkauf zu nutzen. Mit dem innovativen Apeel-Verfahren trägt EDEKA zudem einmal mehr zum Kampf gegen Foodwaste bei: Die essbare Apeel-Schutzhülle auf pflanzlicher Basis verleiht Obst und Gemüse eine zweite Haut und verdoppelt die Haltbarkeit der frischen Produkte. Bislang tragen bereits Avocados, Orangen, Mandarinen, Zitronen und Grapefruits das Apeel-Logo.Die Welt der FrischeDas ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse ohne lange und aufwendige Lieferprozesse - dafür steht das EDEKA Fruchtkontor. Es unterstützt die rund 3.600 EDEKA-Kaufleute gemeinsam mit den Waren- und Vertriebsexperten der sieben regionalen EDEKA-Großhandelsbetriebe dabei, ihren Kund:innen ein stets individuelles und abwechslungsreiches Angebot an Obst und Gemüse zu bieten. Im deutschen Lebensmittelhandel verfügt fast kein Unternehmen über eine vergleichbare Plattform für den Einkauf frischer Früchte und Gemüse. Die Besonderheit: Das EDEKA Fruchtkontor kauft Ware nicht über Exporteure oder Agenten, sondern arbeitet direkt mit über 1.000 Produzenten in mehr als 85 Ländern zusammen. Rund die Hälfte aller Lieferanten des EDEKA Fruchtkontors hat ihren Sitz in Deutschland.Deutscher FruchtpreisSeit 25 Jahren schreibt das Fachmagazin "RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel" den Branchenpreis zusammen mit dem "Fruchthandel Magazin" aus. Eine hochkarätig besetzte Fachjury bewertet die Teilnehmer:innen anhand umfangreicher Kriterien wie Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse, Warenpräsentation sowie Beratung vor Ort. Zudem führt die Jury unangemeldete Store-Checks durch.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2020 mit über 11.100 Märkten und 402.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 61,0 Mrd. Euro. Mit 19.250 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.