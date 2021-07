Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2020 über alle Geschäftsfelder hinweg fortsetzen können und mit rd. 500.000 Mitarbeitern eine Steigerung zum Vorjahr von 114,3 Mrd. Euro Gesamtumsatz auf insgesamt 125,3 Mrd. Euro erzielt.Dank hochmotivierter Mitarbeiter sowie stabiler Geschäfts- und Lieferprozesse konnten die Handelssparten Lidl und Kaufland mit über 12.900 Filialen die Versorgung der Bevölkerung jederzeit sicherstellen. Entsprechend steigerte Kaufland den Filialumsatz um 7,5 Prozent auf 25,5 Mrd. Euro, Lidl erreichte ein Umsatzplus von 9,9 Prozent auf 96,3 Mrd. Euro.PreZero ist im Geschäftsjahr 2020 um 33,7 Prozent gewachsen und erzielte im Abfall- und Recyclingmanagement einen Umsatz in Höhe von rd. 700 Mio. Euro. Mit dem Erwerb von Teilen von SUEZ wird sich der Umsatz auf mehr als 2 Mrd. Euro erhöhen. Durch organisches und anorganisches Wachstum wird PreZero seine Position als international tätiger Umweltdienstleister weiter festigen.Die Investitionen in Anlagegüter für das Kerngeschäft beliefen sich auf rd. 8 Mrd. Euro.Stichtag der Bilanz ist der 28. Februar 2021. Der Umsatz der Gruppe beinhaltet sämtliche handelsrechtliche Umsätze.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/4969368