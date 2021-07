Die Ergebnisse für die Ausschreibung von Photovoltaik-Projekten zum Gebotstermin am 1. Juni liegen vor. Erstmals waren auch Anlagen mit mehr als 300 kW auf Gebäuden oder an Lärmschutzwänden in der Ausschreibung enthalten. Die Bekanntgabe der Bundesnetzagentur (BNetzA) beinhaltet die erfolgreichen Gebote der technologiespezifischen Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen im sogenannten ersten und zweiten Segment. Zum ersten Segment gehören Solaranlagen auf Freiflächen mit einer Leistung über 750 kW. ...

