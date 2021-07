15.07.2021 - Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) hat die Rechte an drei Windparkprojekten in Rumänien verkauft. In den Projekten können Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von bis zu 220 MW errichtet werden. Bei der weiteren Entwicklung werden PNE und der Käufer zusammenarbeiten. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. PNE habe die Projekte in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt und auf die Rahmenbedingungen, die sich vielfach veränderten, angepasst. Gemeinsam planen PNE und der Käufer die Projekte bis zur Finanzierungsentscheidung für den Bau weiterentwickeln. Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...