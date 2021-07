(shareribs.com) London 15.07.2021 - Der Goldpreis hat sich am Mittwoch deutlich nach oben bewegt und kann seine Gewinne am Donnerstag ausweiten. Fed-Chef Jerome Powell hat die eigene Geldpolitik verteidigt. Der US-Dollar gibt leicht ab. Die Inflation in den USA ist im Juni weiter hoch geblieben. Die Verbraucherpreise stiegen um 5,4 Prozent, die Kerninflation lag bei 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...