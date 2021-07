Workiva Inc. (NYSE: WK) gab heute bekannt, dass das Unternehmen der CFO-Taskforce des United Nations Global Compact beigetreten ist und sich dazu verpflichtet hat, seine Fortschritte bei der Umsetzung der CFO-Leitlinien für integrierte, an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) ausgerichtete Investments und Finanzierungen zu messen. Workiva ist das erste SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service), das der CFO-Taskforce beigetreten ist. Es wird gemeinsam mit anderen Mitglieder Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen mit glaubwürdigen Finanzstrategien in Einklang zu bringen, um in der Praxis positive Veränderungen zu bewirken.

"Wir von Workiva verfolgen das Ziel, durch eine transparente Berichterstattung über finanzielle und nicht-finanzielle Daten eine bessere Zukunft zu schaffen", so Jill Klindt, CFO von Workiva. "Der Beitritt zum UN Global Compact ist für Workiva nur folgerichtig und steht im Einklang mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Lösung komplexer betriebswirtschaftlicher Probleme für die weltweit größten Unternehmen. Ich freue mich darauf, in Zusammenarbeit mit meinen CFO-Kollegen aus aller Welt das komplexe ESG-Umfeld besser verstehen zu lernen und mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein zu erreichen."

"Die Leitsätze für die an den SDG-Zielen ausgerichtete Unternehmensfinanzierung ermöglichen es der Finanzwelt, Finanzierungsmaßnahmen und Investitionen stärker an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) auszurichten, damit wir niemanden zurücklassen. Dies ist der richtige und angemessene Weg, denn der langfristige wirtschaftliche Erfolg ist untrennbar mit einer nachhaltigen Zukunft für alle Menschen verbunden", so Sanda Ojiambo, CEO und Executive Director des UN Global Compact.

Als Entscheider über mehr als 14 Billionen US-Dollar an jährlichen Unternehmensinvestitionen können CFOs bei der Erreichung der SDG-Ziele eine treibende Kraft sein. Die Mitglieder der CFO-Taskforce des UN Global Compact haben vier zentrale Bereiche identifiziert, die relativ unterrepräsentiert, jedoch für SDG-orientierte Investitionen entscheidend sind:

SDG-Auswirkungen und deren Messung

Integrierte SDG-Strategien und -Investitionen

Integrierte SDG-orientierte Unternehmensfinanzierung

Integrierte SDG-Kommunikation und -Berichterstattung

Angesichts des weltweit wachsenden Interesses an nachhaltigen, verantwortungsvollen Investitionen ist es für CFOs immer wichtiger, ihre Unternehmen bei der Entwicklung glaubwürdiger, an den SDG-Zielen ausgerichteter Nachhaltigkeitsstrategien zu unterstützen.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) vereinfacht die komplexe Arbeit von Tausenden von Organisationen in aller Welt. Kunden vertrauen auf die offene, intelligente und intuitive Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: verbesserte Effizienz, mehr Transparenz und weniger Risiken. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

