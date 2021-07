Hannover Kirchrode (ots) - Das Lesch Bestattungshaus in Hannover begleitet Sie, wenn ein geliebter Mensch gegangen ist. Durch die feinfühlige und vertrauensvolle Trauerbegleitung werden Sie in den schweren Tagen nicht allein gelassen.Das Lesch Bestattungshaus, Spezialist für Feuerbestattungen, bietet viele verschiedene Leistungen an. Von der Trauerbegleitung bis zur Bestattung steht Ihnen das Unternehmen zur Verfügung. Die ausgebildeten Fachkräfte helfen Ihnen und unterstützen Sie bei allen Angelegenheiten rund um einen Todesfall. Sie haben auch die Möglichkeit, sich in Trauergruppen mit anderen Betroffenen auszutauschen und Ihren Schmerz zu teilen.Gerade wenn Sie nach "Feuerbestattungen Hannover Kirchrode, Wülferode " suchen, haben Sie mit Sebastian Lesch vom Lesch Bestattungshaus den goldrichtigen Experten gefunden.Die Trauerbegleitung erfolgt durch sozial kompetente Mitarbeiter, welche mit dem nötigen Feingefühl an Sie herantreten. Durch eine jahrelange Erfahrung ist es dem Team möglich, Sie bestens durch die Trauer zu führen und Ihnen nach Möglichkeit alle Schwierigkeiten rund um die Bestattung abzunehmen.Das traditionsbewusste und junge Unternehmen aus Hannover achtet stets darauf, dass Ihre Wünsche und Anliegen mit viel Flexibilität, Engagement und Einfühlungsvermögen behandelt werden. Die soziale Kompetenz der Mitarbeiter spielt hierbei eine essenzielle Rolle. Die faire und klare Arbeit prägt die Beziehung zu Ihnen als Kunde, wobei Sie sich stets auf lösungsorientierte, konstruktive und offene Kommunikation verlassen können.Zu den Leistungen des Bestattungshauses gehört ebenso das Angebot einer Bestattungsvorsorge (http://www.lesch-bestattungen.de/). Hierbei handelt es sich um eine Absicherung, welche im Todesfall für die entstehenden Kosten der Bestattung aufkommt. In dieser Vorsorge sind die Grabgestaltung, der Ablauf der Bestattung und vieles Weitere enthalten und geregelt. Damit genießen Sie den Vorteil, dass sich Ihre Angehörigen im Todesfall um nichts mehr kümmern müssen.Nachdem die Bestattungsvorsorge abgeschlossen wurde, können Sie die Gelder hierfür auf ein Treuhandkonto des Unternehmens einzahlen. Sie profitieren hier von zinsgünstigen und zweckgebundenen Konten, welche Ihnen als finanzielle Absicherung zur Verfügung gestellt wird. Eine kostenlose Beratung zu diesem Thema stellt das Lesch Bestattungshaus ebenfalls zur Verfügung. Sollte der Sterbefall eintreten und das Konto zur Deckung der Kosten verwendet werden, können Sie sich sicher sein, dass überschüssiges Geld an die Erben ausgezahlt wird.Sie profitieren hier von den Vorteilen, dass die Anlage konkurssicher entsprechend der Kriterien des Gesetzes für Kapitalanlagen geführt wird. Weiterhin erhalten Sie höhere Zinsen als auch gewöhnlichen Konten und Spareinlagen. Die übersichtliche und getrennte Kontoführung weist Ihnen alle Zinserträge aus. Somit genießen Sie eine einfache Handhabung und die flexible Gestaltung Ihres Vertrags.Das Bestattungshaus steht für Vertrauen, Geborgenheit, Kompetenz und Qualität. Sebastian Lesch, Inhaber des Bestattungshauses und Spezialist für Feuerbestattungen, steht Ihnen zu jeder Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Philosophie des Unternehmens besteht darin, dass jeder Mensch einen würdevollen Abschluss seines Lebens verdient. Die Angehörigen eines verstorbenen Menschen sollen Zeit und Raum haben, ihre Trauer auf ihre eigene Art und Weise durchleben zu dürfen und neuen Mut zu leben erlangen.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Feuerbestattungen Hannover Kirchrode, Wülferode ", erhalten Sie auf der Webseite http://www.lesch-bestattungen.de/Pressekontakt:Sebastian LeschTel.: 05 11 / 37 00 12 66Mail: info@lesch-bestattungen.deOriginal-Content von: Lesch Bestattungshaus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157280/4969488