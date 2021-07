Sturzflutartiger Dauerregen hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu Überschwemmungen geführt. Dem menschengemachten Klimawandel kommt wohl eine Mitschuld zu. Gerade hat die EU mit dem Programm "Fit for 55" ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, in den kommenden Jahren klimaschädliche Gase massiv zu reduzieren. Dazu gehört auch das faktische Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035. Technologieoptionen wie Wasserstoff werden profitieren. Ziel der EU-Pläne: Der menschengemachte ...

