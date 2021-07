VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 15. Juli 2021 - TechX Technologies Inc. ("TechX"' oder das "Unternehmen") (CSE: TECX) (OTC: TECXF) (FWB: C0B1), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine gesetzeskonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, freut sich, unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 26. Mai 2021 bekannt zu geben, dass TechX die Übernahme von https://mobilum.com ("Mobilum") abgeschlossen hat.

TechX hat außerdem bekannt gegeben, dass das Board of Directors einer Namensänderung des Unternehmens von "TechX Technologies Inc." in "Mobilum Technologies Inc." zugestimmt und die Änderung des Börsensymbols, unter dem die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange ("CSE") gehandelt werden, in "MBLM" genehmigt hat.

Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, in der es das Datum bekannt geben wird, an dem das Unternehmen den Börsenhandel unter dem neuen Namen, dem neuen Börsensymbol und der neuen CUSIP-Nummer aufnimmt. Die Namensänderung unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE.

Mobilum, ein Finanztechnologie-Startup, das der Kryptowährungsbranche die Fiat-Infrastruktur zur Verfügung stellt, ist eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsabwicklungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Mobilums einfach zu bedienende On- und Off-Ramp-Lösung [Ein- und Ausstiegslösung] erleichtert die Integration für Unternehmen, deren Benutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen. Mobilum garantiert null Rückbuchungen, die höchsten Akzeptanzraten und die niedrigsten Transaktionsgebühren in der Branche (2,99 %).

"Wir könnten über den Erwerb der On-Ramp-, Off-Ramp- und Digital-Wallet-Technologie von Mobilum nicht glücklicher sein", sagt Peter Green, CEO von TechX. "Dank der Finanzspritze aus unserer letzten Finanzierungsrunde sollten wir unser derzeitiges Verarbeitungsvolumen von 150.000 Dollar pro Tag rasch steigern können, indem wir das ‚On-Ramp'-Angebot auf andere Kryptowährungsbörsen und Unternehmen ausweiten. Ebenso freut es uns, dass wir gegen Ende des 3. Quartals eine Off-Ramp- und Digital-Wallet-Lösung für elektronische Gutscheinkarten (Gift Cards) und Zahlungskarten auf den Markt bringen werden. Es ist ganz offensichtlich, dass das dezentrale Finanzwesen international zunehmend an Akzeptanz gewinnt und wir finden es großartig, Teil dieser mehrere Milliarden Dollar schweren Branche zu sein, die alles verändern wird."

Die Transaktion

TechX hat eine 100%ige Beteiligung an Mobilum erworben und dafür 26.666.667 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Wert von 0,60 $ pro Aktie für einen Gesamtpreis von 16.000.000 C$ erhalten. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe.

Über TechX Technologies Inc.

TechX Technologies Inc. (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine gesetzeskonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem ermöglicht.

Über Mobilum

Mobilum, ein Fintech-Startup, das die Fiat-Infrastruktur für die Kryptowährungsbranche bereitstellt, hat eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsverarbeitungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Die einfach zu bedienende On-Ramp- und Off-Ramp-Lösung von Mobilum macht die Integration für Unternehmen einfach, sodass ihre Nutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen können. Die digitale Wallet von Mobilum wird den Kunden des Unternehmens konkurrenzfähige Preise für über 237 Kryptowährungen bieten und ihren Nutzern ermöglichen, hohe Zinserträge und Renditen mit DeFi zu verdienen.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht enthalten. Die Begriffe "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "könnte" und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten sowie Ungewissheiten unterliegen, auch wenn sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Es gibt viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. andere Ereignisse, die Auswirkungen auf solche Aussagen und Informationen haben, widerzuspiegeln - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen vorgeschrieben.

