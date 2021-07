Thimm will bis 2023 rund 6 Mio. Euro in den Wörrstädter Standort investieren. Geplant ist die Installation von drei Faltschachtel-Klebemaschinen mit zugehöriger Peripherie. So soll die in 2020 gestartete Erweiterung des Produktportfolios auf nachhaltige E-Commerce-Verpackungen und Spezialverpackungen umgesetzt werden. Die Thimm Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Northeim und 21 Standorten in Europa investiert weiter in Wörrstadt: Im Produktionswerk soll ein neues Klebezentrum für Verpackungen entstehen. Michael Weber, Leiter Corporate Strategie + Marketing, erklärt: "Wir freuen uns, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...