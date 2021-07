London (www.anleihencheck.de) - Rohstoffe waren in der Vergangenheit ein guter Inflationsschutz, so Nitesh Shah, Director of Research, Europa, und Pierre Debru, Director, Research und Christopher Gannatti, Head of Research, Europa, WisdomTree.Die Rohstoffpreise seien in Zeiten höherer Inflation typischerweise gestiegen. Auch Gold habe sich in der Vergangenheit als starker Inflationsschutz bewiesen. In den 1970er Jahren, als die Inflation besonders gestiegen sei, habe Gold als Absicherung gegen den zunehmenden Preisdruck gedient. ...

