Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der starken Rezession im vergangenen Jahr nimmt die österreichische Konjunktur 2021 Fahrt auf; auch bei den Preisen und auf dem Wohnungsmarkt zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend, so Marion Dezenter, Senior Country Analyst bei der Helaba.2020 sei das BIP im Vorjahresvergleich um kalenderbereinigt 6,4% eingebrochen - nun sorge ein ausgeprägter Nachholbedarf für Impulse vom privaten Konsum. Aber auch die Exporte und Investitionen würden die Wirtschaft in Schwung bringen, begünstigt u.a. von niedrigen Zinsen. Die Kapazitätsauslastung habe seit dem Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020 wieder deutlich zugelegt. Im zweiten Quartal 2021 habe sie bereits über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre gelegen. Die Stimmungsindikatoren in verschiedenen Wirtschaftssegmenten seien massiv gestiegen. Die Einzelhandelsumsätze seien in den wiederholten Lockdowns eingebrochen und hätten im Frühjahr 2021 eine Aufholbewegung vollzogen. Die Sparquote, die 2020 einen Höchstwert von 14,4% erreicht habe, sinke und dürfte 2022 noch bei rund 8% liegen. Der Internethandel habe in der Pandemie schwächer zugelegt als in Deutschland oder im EU-Durchschnitt. Dennoch würden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vor allem im stationären Einzelhandel und im Dienstleistungssektor wohl noch länger eine Rolle spielen. ...

