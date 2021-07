Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sowohl deutsche als auch amerikanische Technologiewerte hatten in letzter Zeit immer wieder das Nachsehen. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet - für zahlreiche US-Techwerte ging es in dieser Woche bergauf. Eine Billion US-Dollar - so hoch war jüngst der Börsenwert der wohl bekanntesten Social-Media-Plattform Facebook und auch Microsoft durfte sich über einen Wert von zwei Billionen Dollar freuen. Auch insgesamt lief es in der letzten Zeit für die US-Technologiewerte gut. Nur am Dienstag ging es für den Nasdaq 100 wieder bergab. Ob es sich hier nur um einen kurzfristigen Rücksetzer handelt oder ob dies der Beginn einer größeren Korrektur ist, das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von "Anlageidee" von Anouch Wilhelms, Director, Equity Derivatives, Public Distribution bei der Société Générale.