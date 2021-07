Eine der großen Herausforderungen der Weltwirtschaft ist zurzeit der akute Mangel an Halbleitern. Viele Unternehmen sind deswegen gezwungen, ihre Absatzziele nach unten zu schrauben oder die Preise für ihre Produkte zu erhöhen. Betroffen ist nicht nur die gesamte Hardwarebranche, sondern auch der Autosektor. Diese Entwicklung spielt dem taiwanesischen Chip-Spezialisten Himax in die Hände.Himax ist Weltmarktführer im Bereich der Touch- und Display-Treiber (TDDI), die beispielsweise in TV-Geräten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...