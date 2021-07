ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Relx vor Halbjahreszahlen von 2114 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Matthew Walker erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahme für das mittelfristige Wachstum des britischen Medienkonglomerats. Außerdem verlagerte er den Bewertungszeitraum in die Zukunft./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 20:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

