Saalbach-Hinterglemm (ots) - Die Tourismusregion Saalbach Hinterglemm bietet ab sofort Naturerlebnisse und Angebote für Frauengruppen an. Das Angebot reicht vonheilsamen Waldspaziergängen über Wanderungen bis hin zu E-Mountainbike Touren. Selbsteinkehr heißt es beim Yoga am Berg, an den Yin Tagen und an den vitalisierenden Kraftplätzen beim Waldbaden. Prickelnde Schweißperlen, bewegende Gespräche und weite Ausblicke erwarten alle Teilnehmerinnen der Bergglitzern Aktivitäten.Gemeinsam funkelnde Momente erleben, die die Seele aufleuchten und zur Ruhe kommen lassen. Das ist der Anspruch, den Saalbach Hinterglemm an sein Programm stellt und somit Frauen ein besonderes Angebot in puncto Naturerlebnis bietet.Die Aktivitäten werden geleitet von den Bergglitzern Guides, Expertinnen der Region und weiblichen Profis auf ihrem Gebiet, die nicht nur die Leidenschaft an der Bewegung, sondern auch die schönsten Plätze und Geheimtipps näherbringen. Durch den sinnlichen Yin Tag mit Wald Yoga führt Miriam. Am Bike sind Anna und Franzi die Meisterinnen, sie bieten neben genussvollen E-Mountainbike Touren außerdem Fahrtechnikkurse an. Alex und Birgit, die staatlich geprüften Bergwanderführerinnen, zeigen die schönsten Gipfel und inspirierendsten Naturschauspiele. Oder es geht ab in die Seelen-Werkstatt "Wald", wo man beim entspannten Waldbaden mit Franzi einfach dem Alltagsstress Adieu sagen kann.Das Programm bietet wöchentliche Highlights an, die für jede Teilnehmerin individuell zusammengestellt werden können.Bergglitzern Wochen-Highlights:Montag: Genuss-Panorama-WandertourDienstag: Waldyoga oder E-Mountainbike Genusstour & FahrsicherheitMittwoch: Waldbaden oder E-Mountainbike Gipfelglück GenusstourDonnerstag: Yin Day oder Hochseilpark mit EinschulungFreitag: Gipfelgenuss-WanderungDie verschiedenen Programmpunkte finden sich auf der Websitesaalbach.com/bergglitzern (https://www.saalbach.com/de/sommer/bergglitzern)und sind ab sofort über den Tourismusverband Saalbach Hinterglemm unter contact@saalbach.com oder +43 6541 6800 buchbar.Bilder unter media.saalbach.com