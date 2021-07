Der DAX gerät am heutigen Donnerstag wieder verstärkt unter Druck und nähert sich der Marke von 15.600 Punkten. Aktuell notiert der DAX mit einem Abschlag von 1,03% bei 15.626 Punkten tiefer. Am Vortag hieß es im Insight: "Zu beachten ist dabei, dass sich das Doppeltopp direkt am Fibonacci-Fächer im Monatschart bilden könnte und damit ein Signal für einen Abprall nach unten generiert werden würde. Als erster wichtiger ...

